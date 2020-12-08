فيديو| درة تكشف سبب بكائها في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة التونسية درة سبب بكائها في حفل زفافها على المهندس هاني سعد.

وقالت درة خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة "موازييك" التونسية:"تذكرت والدي المتوفي، ووالدتي التي لم تحضر بسبب حالتها الصحية عندها حاجة في القلب".

احتفلت الفنانة درة بحفل زفافها، 2 نوفمبر الماضي على المهندس هاني سعد.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، يسرا، دنيا سمير غانم، شريف رمزي وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش، غادة عادل، جومانا مراد، المطرب أبو وزوجته، المخرجة كاملة أبو ذكري

وتشارك درة في "أول السطر" هي الحكاية الأخيرة من حكايات الموسم الأول من مسلسل "إلا أنا"، ويشارك في بطولتها إلى جانب الفنانة درة، كل من عمر الشناوي، والطفلة ريم عبد القادر، ومن إخراج محمود كامل.