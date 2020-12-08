الليلة..عرض فيلم "عنها" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

يعرض، الليلة، الفيلم المصري"عنها"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، المقامة على عدد من مسارح الأوبرا المصرية.

يتم عرض الفيلم في تمام الساعة الـ 6 مساءً على المسرح الكبير، على أن يتم اعادته في نفس اليوم في مسرح النافورة المكشوف بالأوبرا.

تدور فكرة الفيلم حول فتاة تدعى "دُرية

السيدة"، تفقد زوجها ذو الأربعين عاماً وهي مازالت في مقتبل عمرها، مع وصف لحياتها الاجتماعية والمهنية وظروفها الحياتية وحدها دون زوجها وعائلتها، للمخرج إسلام العزازي.

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بدأت فعاليات القاهرة السينمائي ليلة الأربعاء الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن العربي والغربي، وضم عدد من الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، إضافة إلى عدد من الندوات النقاشية حول مختلف الموضوعات السينمائية والفنية من مختلف بلاد العالم.

حصلت الفنانة منى زكي على جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديراً لمشوارها السينمائي المليء بالأعمال السينمائية المميزة، إضافة إلى جائزة الهرم الذهبي للسيناريست الكبير وحيد حامد والتي قدمها المخرج شريف عرفة ليلة الافتتاح