صابرين تبكي.. أم كلثوم الفن مصابة بكورونا وتشعر بهذه الأعراض

استمرت الفنانة صابرين في إشعال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن بكت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الفتاك.

قالت الفنانة صابرين: "إن الفيروس له خضة كبيرة جدا، ولكنه في الحقيقة دور برد، إنما خطورته في إنه مبقاش بأعراض، وده اللي أنا بحذر منه كل شعوب الدنيا".

وأضافت صابرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي: "ربنا يشفيني، وشكرا على حب الجمهور اللي أنا شايفه، الحمد لله، لكن لازم كلنا ناخد بالنا، وادعوا لماما لأنها أكتر حد في الدنيا خايفة عليه".

وتابعت أنه انتقل لها عن طريق شقيقها وزوجته، ثم انتقلت إلى زوجها ونجلها "نور"، نافية أن تكون أُصيبت نتيجة

مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة.

واستكملت: "المهرجان بعيد تماما عن إصابتي، ده أنا حتى كنت بحط كحول لكل النجوم اللي جنبي".

وقالت باكية: "كورونا جاتلنا من غير أعراض، ولولا فقدان حاسة الشم مكناش عرفنا، أنا لحد امبارح مكنش عندي أعراض، لكن ظهر عليّا بالليل صداع وزوري ووجع في جسمي، وربنا يستر على ماما، وأبوس إيديكم خلوا بالكم لازم تتبعوا الإجراءات الاحترازية، كفاية إني وأولادي في بيت واحد ومش عارفين نشوف بعض".

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صابرين توجه لجمهورها رسالة شديدة اللهجة

صابرين من مواليد 4 أكتوبر 1967، كانت متزوجة من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وانجبا ابنهما نور لكنهما انفصلا بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب.

بعد انفصالها بفترة تزوجت من طارق صادق وانجبا يوسف، علي، عمر.

وصابرين هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، وقد نشأت في أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وذلك من خلال أدوار صغيرة.

بعد ذلك كان لها تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشرة من عمرها ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة في شبابها واشتهرت في بعض من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وفي عام 1999 أسند إليها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية والذي حمل عنوان أم كلثوم، ورغم أنها حققت خلال المسلسل نجاحا كبيرا لكنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب ثم تفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية.