"ابني اتصاب".. صابرين تبكي وتطلب الدعاء بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة صابرين عن آخر تطورات إصابتها بفيروس كورونا "المستجد"، معقبة: "المرض مش عبارة عن أعراض.. دا عبارة عن نار في الهشيم.. شومة واتضربت على دماغي".

ونفت "صابرين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، إصابتها بالكورونا بسبب تواجدها في مهرجان القاهرة السينمائي، مؤكدة أنها كانت تتبع الإجراءات الاحترازية وترتدي الكمامة.

وأضافت أنها اكتشفت اصابتها بالكورونا أمس حينما شعرت بفقدان حاسة الشم، وشعورها بصداع شديد، وحرقان في الحلق وفي الأنف، وضعف عام في الجسم، متابعة: "أنا وأخويا وزوجي وزوجة أخويا وابني اتصابنا بالكورونا".

وأكملت صابرين باكية: "عزلنا نفسنا كل واحد في أوضة، وربنا يسترها على والدتي.. أكتر واحدة خايفة عليها، يا ريت الناس تدعيلنا، وخلي بالكم من نفسكم".