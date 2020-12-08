صورة رومانسية.. ريهام حجاج مع زوجها :"بحبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ريهام حجاج صورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة من داخل منزلهما، عبر خاصية "القصص القصيرة"، خلال حسابها بموقع "إنستجرام". وكتبت ريهام حجاج على الصورة :"أنت الحب كله، بحبك". وعُرض للفنانة ريهام حجاج، في رمضان الماضي، مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي، الفنان محمود حميدة، الفنانة نسرين أمين و ، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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