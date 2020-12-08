فيديو وصور| وصلة رقص رنا سماحة مع سامر أبو طالب في ليلة الحنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفلت الفنانة رنا سماحة بليلة حنتها أمس الاثنين، مع خطيبها الملحن سامر أبو طالب. ونشرت" سماحة" عدة مقاطع فيديو من الحفل، على خاصية "القصص القصيرة"،عبر حسابها بموقع "إنستجرام". ظهرت رنا وهي ترقص مع سامر، وارتدت الزي الهندي. حضر الحفل عدد من الأصدقاء، منهم صديقتيها الفنانتين ياسمين نيازي وشاهيناز، وظهرت رنا سماحة بعدة إطلالات مختلفة في حنتها. رنا سماحة احتفلت بخطبتها على سامر أبو طالب مطلع أكتوبر الماضي 2020 .

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