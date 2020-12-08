"بحبك أوي".. رانيا يوسف تعلن حبها لمحمود حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة للفنان محمود حميدة في عيد ميلاده، الذي احتفل به جمهوره أمس. وعلقت رانيا على صورة نشرها "حميدة"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، :"كل سنة وأنت طيب وبخير وبصحة ونجاح وراحة بال، بحبك أوي". وعُرض للفنان محمود حميدة، في رمضان الماضي، مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنان خالد النبوي، الفنانة نسرين أمين والفنانة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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