محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه السيناريست عمرو محمود ياسين رسالة لوالده الفنان الراحل محمود ياسين. نشر "عمرو" صورة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :"حبيبي صباحك في الجنة يارب، وحشتني". علقت الفنانة رانيا فريد شوقي ، :"الأستاذ العظيم، الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته". الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو ياسين يوجه رسالة جديدة لوالده ورانيا فريد شوقي تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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