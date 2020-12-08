يا جنيرال.. ماذا فعلت مي كساب في حب أوكا؟‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"بحبك حب كبير صعب حد يفهمه".. بتلك الكلمات وجهت الفنانة مي كساب رسالتها لزوجها مغني المهرجانات أوكا، مع الصورة العائلية التي نشرتها عبر صفحتها بموقع فيس بوك، احتفالا بعيد ميلادها، وهي الرسالة التي تأتي في إطار حرصها الدائم على تجديد عهود الحب لزوجها، والتصدي بالقول والفعل بمنتهى القوة على الشائعات التي تطاردهما منذ زواجهما عام 2015.

مي ابنة مدينة طنطا المولودة في 8 ديسمبر 1981، لم تترك فرصة طوال الخمس سنوات الماضية، إلا وسارعت ليس فقط بالدعم والتشجيع والدفاع عن زوجها محمد صلاح الشهير بأوكا، وتؤكد أنه "الجنرال" في حياتها، وأنها رغم نجوميتها وفارق التسع سنوات بينهما، لم تكن يوما تسبقه ، بل تقف وراءه وفي حماه.

وأضافت مى: "أوكا واحد بس يا جنرال يا حبييى يا موهوب يا صادق، ربنا يخليك لينا ولكل الناس اللى بتحبك".

"سنجل في عيد الحب"

وعقب إعلان مي عزمها طرح أغنية بعنوان "سنجل فى عيد الحب"، بمناسبة عيد الحب، ترددت الأقاويل حول انفصالها، لكنها خرجت لتواجه ذلك بقوة، وكتبت ، قائلة: "إيه النباهة دى ما شاء الله التويتة اللى كاتباها معناها كده ده إيه الذكاء الخارق ده، وأغنية سنجل اللى هيه كلام ولحن جوزى معناها كده، ربنا يشفيكم".

وعبر صفحتها بموقع تويتر، كتبت مي كساب أيضا: "أنا نفسى أقول حاجات كتير قوي خالص جدا يعني بس للأسف ما حدش هيسمع السائد مظلم لطفك يا رب.. بنحارب والأرزاق على الله".

بتاع مهرجانات

وبعد الإعلان عن الانفصال الفني بين شركاء النجاح أوكا وأورتيجا، فسر البعض ذلك بأن مي كساب هي التي تقف وراء ما حدث، لتعود الفنانة بالرد ونشر صورة تجمعها بزوجها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "أنا دايما وراه مش قدامه".

ومع بدايات الهجوم على أغاني المهرجانات، وقع "أوكا" مجددا في دائرة الاتهام، وحاصرت التعليقات زوجته الفنانة مي كساب، ومن جهتها سارعت بالرد، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" عن زوجها المطرب الشعبي "زوجي بتاع المهرجانات هو أرقى منكم بكتير وأحسن وأفضل منكم عند الله، ع الأقل مش قاعد فاضي زي الستات اللي مش متربية وبيشتم ويجرح في خلق الله، وزوجي بتاع المهرجانات عمل اللي أمثالكم ما عملهوش يا شوية فشلة إنسان ناجح، وبيتقي ربنا في بيته وبنته واتعلم من غلطاته وطور من نفسه".

وبصفتها تحمل عضوية نقابة المهن الموسيقية، كانت مي كساب صاحبة فكرة تأسيس شعبة غنائية تضم مطربي المهرجانات، عبر رسالة وجهتها إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، ردا على قرار منع التعامل مع 17 مغنيا وفرقة مهرجانات.

شايفاك كبير

وإلى جانب التصدي بحزم لمحاولات النيل من زواجها، اتفقت مي كساب مع الشاعر أحمد المالكي على كتابة أغنية "شايفاك كبير"، التي قدمتها بألبومها لزوجها أوكا، وتستعد حاليا لمشاركته الغناء بأحدث أغانيه "1991"، وذلك بعد نشرها البوستر الدعائي عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكتابتها "أغنية الجيل وكل جيل 1991 الجيل اللي اتدلع وربنا يسامح جوزي على الشنب ده يخلص الكليب وهيتحلق على طول، مبروك يا حبييي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك.. ١٩٩١ قريبا بالأسواق".