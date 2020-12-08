تراند اليوم : زينة تهدد مذيع شهير بالضرب على الهواء بعدما وجه لها سؤال محرج جدا .. فما هو؟

هددت الفنانة المصرية زينة مذيعا شهيرا بالضرب على الهواء مباشرة بعدما سألها عن آخر القضايا والأمور العالقة مع الفنان أحمد عز قائلة: " والله بالشنطة دي وهديك".

وأحرجت زينة المذيع عندما سألها عن صحة توأمها " عز الدين و زين الدين" ، قائلة: كويسين بس خايفين من كورونا لكن أنت بتسألني عنهم بصفتك ايه.

وأضافت: لو أنت بتسألني هيخشوا الفن ولا لا؟ .. فدول رجالة يعملوا اللي هما عايزينه .. أنت ضامن إنك تبقى حي وقتها؟

ومنعت زينة المذيع من سؤالها المزيد من الأسئلة حول أبنائها قائلة: أنت عايزهم يتحسدوا؟

