بالفيديو: هدية محمد رمضان لزوجته بمناسبة عيد زواجهما الثامن

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آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 12:22 مساءً
محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي “إنستغرام” مقطع فيديو لهديته لزوجته بمناسبة عيد زواجهما الثامن.
وفي تفاصيل الفيديو عايد رمضان زوجته بفيديو نشره في صفحته الخاصة وتضمن الهدية التي أهداها إياها، وهي وردة ذهبية، وصورا تجمعهما سويا، وأرفق الفيديو بتعليق عايدها فيه وكتب ” النهارده عيد جوازنا الثامن كل سنة وأنتي حبيبتي و رفيقة مشواري و زوجتي وأم أولادي ربنا يباركلنا في حياتنا وأولادنا و يحفظنا من كل سوء”.
ولاقى الفيديو بعد ساعات من نشره عددا كبيرا من الإعجاب وتمنى لها متابعوه “طول العمر وأطيب التمنيات”.
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