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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "أم الفنانين" التشكيلية ماجدة عميرة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
أعلن المنتج طارق الجنايني وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة بعد صراع مع المرض.
وقال الجنايني عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أطيب وأحن قلب، المغفور لها ماجدة عميرة.. والدة إخوتي سحر وعمرو عميرة، الرجاء الدعوة لها بالرحمة والمغفرة".
كما نعاها المصور الصحفي عيد خليل، عبر حسابه على "فيس بوك" قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة أم الفنانين الغالية ماجدة عميرة، أسكنها الله فسيح جناته".
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