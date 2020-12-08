شروط “الأعلى للإعلام” لعودة ريهام سعيد للشاشة

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد أزمة حلقتها الأخيرة التي عرضت فيها طرق صيد الثعالب وهوجمت بشدة بسببها مما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإيقافها مجدداً عن الظهور في أي وسيلة إعلامية، أعلن المجلس عن موافقته على ظهور الإعلامية ريهام سعيد مجدداً في التلفزيون وعودة بث حلقات برنامجها “صبايا الخير” عبر قناة النهار، بعد إيقافه الأسبوع الماضي، ولكن بشروط.

حيث اشترط المجلس أن تتقدم ريهام سعيد، بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث، وحصل على تعهد منها بذلك.

كان المجلس قد أوقف عرض البرنامج على ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار بعد صدور العديد من الشكاوى ضدها.

يشار إلى أن ريهام كانت قد توقفت عن تقديم برنامج “صبايا الخير” في آب (أغسطس) 2019 بعد صدور قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بسبب تصريحاتها المسيئة عن أصحاب الوزن الزائد.