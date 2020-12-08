لهذه الأسباب ترفض شريهان العودة للتمثيل

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت بعض المصادر المقربة من الفنانة المصرية الكبيرة شريهان، عن أنها ترفض فكرة عودتها للتمثيل من جديد، وذلك بسبب خشيتها من العودة، وعدم قدرتها على حصد نفس الإعجاب الذي حصدته في شبابها، خاصة أنها تعدت الـ55 عاماً، والمؤكد أن قدرتها على الاستعراض برشاقة لن تكون مثل السابق، وربما تفقد الصورة الذهنية عند جمهورها الذي يعتبرها نجمة الاستعراض الأولى في الفن المصري، وهو اللقب الذي تخشى الفنانة شريهان من ضياعه.

وكانت أنباء قد ترددت عن عودة شريهان إلى الشاشة بعد غياب امتد لسنوات، لأسباب صحية، وهي العودة التي لم تظهر للنور أبداً، وسط تأكيد دائم من الدكتور مدحت العدل بعودتها من خلال 13 عرضاً مسرحياً، أعلن عنها في مؤتمر صحافي أقامه للإعلان عن عودة شريهان.

وكانت شريهان قد عانت في أواخر الثمانينيات، من الاصابة بشلل بسبب تعرضها لحادث على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بعد اصطدام سيارتها بسيارة أخرى.

ونقلت شريهان على الفور إلى مستشفى في الإسكندرية ولكن بسبب حالتها الحرجة وإصابتها بكسر في العمود الفقري والحوض سافرت على متن طائرة خاصة إلى باريس.

وبعدما نجت شريهان من الحادث تعرضت لأزمة صحية جديدة حيث أصيبت عام 2002 بسرطان في الغدد اللعابية وخضعت لعملية جراحية في باريس، ثم خضعت لعدد قياسي من عمليات التجميل لاصلاح ما أفسده السرطان في وجهها.