بالفيديو – أحمد عز يتحدث عن مواصفات فتاة أحلامه

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأيرة مقطع فيديو من لقاء سابق أجرته الإعلامية بوسي شلبي مع الفنان أحمد عز كشف من خلاله عن مواصفات فتاة أحلامه.
وأكد عز أنه لا يمتلك تطلعات كبيرة لفتاة أحلامه وزوجته المستقبلية، إلا أن الذكاء يعد أهم نقطة يتمناها في شريكة حياته، لأنه شخص عصبي وكثير التفكير، لذلك فمن المهم أن تكون ذكية حتى تتمكن من فهمه واحتوائه ودعمه، بالإضافة إلى أن تكون إنسانة ناجحة في عملها ولديها حياتها العملية الخاصة.
وأضاف عز قائلاً: “الشخصية الذكية بتبقى حلوة في كل حاجة، الشكل الخارجي ما يفرقش، المهم الدماغ”.
يذكر أن أحمد عز أعلن عن عودته إلى كواليس تصوير مشاهده في فيلم “كيرة والجن”، بعد أن أنهى تصوير المشاهد الخارجية من مسلسله الجديد “هجمة مرتدة” الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني، حيث تواجد في إحدى الدول الأوربية بمصاحبة الفنانة هند صبري التي تشاركه البطولة وفريق العمل لتصوير المشاهد الخارجية من المسلسل الذي يحكي إحدى بطولات المخابرات المصرية في فترة الصراع مع المخابرات الإسرائيلية أثناء حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973.
يذكر أن فيلم “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية “1919” للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.
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