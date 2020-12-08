صفقة تاريخية.. هذه الشركة تستحوذ على الحقوق الكاملة لأغنيات بوب ديلان

متابعة بتجـــــــــــرد: إشترت “يونيفرسال ميوزيك” حقوق كامل أغنيات بوب ديلان، في إحدى أكبر الصفقات من نوعها في تاريخ الموسيقى، على ما أعلنت المجموعة في بيان أمس الاثنين. ويشمل الاتفاق أكثر من 600 أغنية، بينها أغنيات شهيرة للمغني الوحيد في العالم الحائز جائزة نوبل للآداب (2016) من أمثال كلاسيكيات الستينات من القرن الماضي “بلوين إن ذي ويند” و”ّي تايمز ذي فلاي آر ايه تشاينجينغ” و”لايك إيه رولينغ ستون”.

كذلك يشمل أغنيات أحدث عهداً، بينها “مردر موست فاول” وهي قصيدة مغنّاة من 17 دقيقة مخصصة عن اغتيال الرئيس الأميركي السابق جون ف. كينيدي. ولم توضح شركة الإنتاج الموسيقي على الفور قيمة الصفقة، لكن صحيفة “النيويورك تايمز” أشارت إلى أنها قد تفوق 300 مليون دولار.

وقال رئيس مجموعة “يونيفرسال ميوزيك” لوسيان غرينج في بيان إنه “ليس خفيا على أحد أن فن تأليف الأغنيات هو مفتاح أساسي في أي موسيقى عظيمة، كما ليس سرّا أن بوب هو من كبار المعلّمين في هذا الفن”.

أضاف غرينج، “لا نبالغ بالقول إن عمله المذهل حصد حب وإعجاب المليارات حول العالم. لا أشك البتة في أن موسيقى بوب ديلان ستبقى لعقود وحتى قرون مقبلة تُغنّى وتُعزف وتُحب في كل مكان”.

وقد انطلقت مسيرة بوب ديلان البالغ 79 عاما، واسمه الحقيقي روبرت زيمرمان، في غرينيتش فيلدج في مطلع الستينات من القرن الماضي، وهو باع مذاك أكثر من 125 مليون ألبوم كما استمر في إحياء الحفلات بصورة دائمة وصولاً إلى ما قبل الجائحة الحالية.

وهو أصدر في حزيران الماضي أول ألبوماته الغنائية الأصلية منذ ثماني سنوات، بعنوان “راف أند راودي ويز”، ويشمل أغنية “مردر موست فاول” بعد 58 عاماً على النسخة الأولى منها.