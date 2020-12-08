بفيديو من الكواليس.. نانسي عجرم تكشف عن مواقف طريفة خلف الكاميرا

متابعة بتجـــــــــــرد: تبقى في معظم الأحيان كواليس التصويرات التي يعقدها النجوم سريّة وبعيدة عن الجمهور ووسائل الإعلام، فما يصدره الفنان عادةً يكون النسخة الأخيرة من عمله.

لكن وعلى ما يبدو، فإن النجمة اللبنانية نانسي عجرم أرادت أن تعطي جمهورها لمحة عن كواليس تصوير إعلانها الأخيرة لصالح تطبيق “بستان الأطفال”. ونشرت نانسي عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”، فيديو يكشف عن المواقف الطريفة التي حصلت أثناء تصوير الإعلان، ما أظهر أجواء الفكاهة والمرح التي تسود بينها وبين فريق العمل خلف الكاميرات.

ونال الفيديو الذي نشرته نانسي تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيها، إذا تمكنوا متابعة مشاهد لنجمتهم لم يرونها فيها من قبل.

وكانت نانسي عجرم قد انضمت إلى تطبيق بستان بصفتها سفيرة والوجه الإعلاني للتطبيق لدعم المحتوى العربي الهادف الموجه للطفل العربي، وتأتي مشاركتها لإيمانها أن الجيل الجديد يستحق الأفضل وهو ما يتماشى مع سيرتها الفنية ودعمها المتواصل للطفل العربي.

ومن المعروف أن نانسي عجرم تولي دائمًا اهتمامًا كبيرًا بقضايا الطفل العربي وتدعم كل ما يحمي الأطفال من مشاهد لا تلائم أعمارهم واهتماماتهم والمنتشرة في كل مكان وعلى جميع المنصات الرقمية.

نفيد بالذكر أن نانسي عجرم طرحت في الفترة الماضية أغنية “إلى بيروت الأنثى”، عربون وفاء ومحبّة من نجمة لبنان إلى المدينة التي ترفض الخنوع والإستسلام رغم أوجاعها.

وأغنية “إلى بيروت الأنثى” من قصيدة “إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار”، للشاعر الكبير نزار قباني، ألحان د. هشام بولس وتوزيع المايسترو باسم رزق.