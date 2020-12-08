البقشيش حلال أم حرام ؟..فتوى جديدة تحدد الإجابة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

يعد البقشيش بمثابة إكرامية من الزبون للشخص الذي أشرف على خدمته سواء في المطعم أو الفندق وغيرها من الأماكن، وفي بعض الدول يكون البقشيش شيء إلزامي على العميل وبعض الدول ترفضه لكونه رشوة أو عيباً.

ردت دار الإفتاء المصرية على أحد الأسئلة التي تصل إليها من خلال البث مباشر اليومي لتلقي أسئلة الجمهور، وكان السؤال يدور حول “البقشيش”.

وقال الدكتور محيى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، ردا على سؤال أحد المتابعين خلال البث المباشر، والذي كان نصه: “هل يجوز أطلب بقشيش من الزبائن؟”، ليرد قائلا: “إذا أسأت الخدمة حال عدم حصولك على البقشيش، ففي هذه الحالة يُصبح رشوة، وإذا عطلت الخدمة للحصول على بقشيش فهي رشوة لتحسين الخدمة، خاصة أن مهنتك تقديم خدمة جيدة”.

وتابع الدكتور عاشور: “أما إذا أحسنت فى تقديم الخدمة لطلب بقشيش فهنا تتحول إلى (سؤال أو شحاتة)، أما إذا منحك الزبائن بقشيش وحدهم فهي هبة أو إكرامية”.