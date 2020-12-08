شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق متهم فى جريمة قتل بالحلقات الأولى من مسلسل "فى يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أحمد رزق فى تصوير مشاهده خلال أحداث مسلسل "فى يوم وليلة"، ويعيش رزق فى لغز كبير وأحداث مثيرة منذانطلاق الحلقات الأولى من العمل، فهناك جريمة قتل تحدث فى مكتبه ، ولا يعلم عنها آى شىء، ويتم القبض عليه وبعدها يقررالهروب من المحكمة ويبدأ فى رحلة البحث عن القاتل الحقيقي، كما تتخلى عنه زوجته آيتن عامر حينما تصدق بأنه قاتل وتطلق منه، وتتزوج بعدها صديقه نضال الشافعى خلال الأحداث.

ودخل صناع المسلسل في معسكر مغلق للانتهاء من تصوير المشاهد النهائية من العمل، لتبدأ مخرجة العملفي مونتاج ومكساح الحلقات الأولى من المسلسل استعداداً لعرضها على القنوات الفضائية.

يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة"، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، داليامصطفى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد جمعة، محمد مهران وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدورأحداثه فى 35 حلقة للعرض في الموسم الشتوى.

مسلسل "فى يوم وليلة" يسجل التعاون الثانى على التوالى بين أحمد رزق والمخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل"خط الإيد" من نوعية الـ45 حلقة، الذى عرض مطلع شهر يناير الماضى وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر،ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف