تراند اليوم : درة تفجر مفاجأة مدوية عن الزوجة الأولى لزوجها: والدتي امتنعت عن حضور الزفاف لهذا السبب

فجرت الفنانة التونسية درة مفاجأة من العيار الثقيل حول الزوجة الأولى لزوجها هاني سعد.

وأكدت درة أنها لم تتزوج هاني سعد دون انفصاله عن زوجته الأولى .

وأردفت: سأقاضي النائبة التونسية التي هاجمتني وزعمت أنني زوجة ثانية لـ

هاني سعد وهو أمر غير صحيح .. لم أخالف القانون ولم أفعل شيئا محرما.

و كشفت الفنانة التونسية درة عن سبب امتناع والدتها عن حضور حفل زفافها على المهندس هاني سعد.

وقالت درة في لقاء مع إذاعة " موزاييك" التونسية إنها بكت بشدة في حفل زفافها بسبب عدم حضور والدتها فضلا عن تذكرها لوالدها المتوفي.

وأضافت درة: والدتي لم تحضر حفل الزفاف بسبب حالتها الصحية وتذكرتها في حفل الزفاف وبكيت.

