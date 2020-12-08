منتج بـ100 وش يحدد موعد عرضه في دور السينما

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

حدد جمال العدل، منتج الفيلم المصري، "بـ100 وش" المزمع تقديمه خلال الفترة المقبلة، موعد العرض الأول له.



ويأتي هذا الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل يحمل نفس الاسم.

وقال المنتج جمال العدل إن عرض فيلم "بـ100 وش" في السينمات سيبدأ في عيد الفطر المقبل ومن المقرر أن يكون فريق عمل الفيلم نفس الفريق الذي قدم المسلسل.

وبحسب تصريحات سابقة للمنتج جمال العدل لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، فقد قرر تحويل المسلسل إلى شاشة السينما بدلا من تقديم جزء ثانٍ له، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول في موسم دراما شهر رمضان 2020.

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم"، فإن "بـ100 وش" هو أول مسلسل مصري يتم تحويله إلى شاشة السينما، بعدما جرت العادة بتحويل الأفلام السينمائية إلى الدراما التلفزيونية، مثل أفلام "الكيف" و"العار" و"ثلاثية نجيب محفوظ".

يشار إلى أن المسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف الدسوقي.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلى حساب عمر في سويسرا ولكن فتحي "مصطفى درويش" نصب على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا وهناك كونوا فرقة لجمع أموال المعيشة.