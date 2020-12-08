انتهاء التحقيقات مع ريهام سعيد.. صائدة الثعالب تعود للعمل

الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، انتهاء التحقيقات مع الإعلامية المصرية ريهام سعيد فيما نسب إليها بعد عرض حلقة "الثعالب".



كانت شبكة قنوات "النهار" المصرية، اعتذرت للمشاهدين عن حلقة صيد الثعالب من برنامج "صبايا الخير"، الذي تقدمه ريهام سعيد.

وجاء في البيان الصادر عن القناة، أن الحلقة كان هدفها فقط تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج.

وقال المجلس في بيان: "لا مانع من إعادة بث البرنامج في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج ريهام سعيد بالاعتذار للجمهور في أولى حلقات البرنامج بعد إعادة البث عما تم التحقيق بشأنه".