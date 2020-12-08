شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة " الرحلة " تحول رواية أجاثا كريستي لعمل مسرحي "جريمة الإكسبريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حولت فرقة " الرحلة " للفن المستقل رواية الكاتبة العالمية أجاثا كريستي " إلى عمل مسرحي بعنوان " جريمة الإكسبريس " وكتب النص المسرحي مصطفي المصري وإخراج سيف دياب والمخرج المنفذ كيرلس مجدي .

العرض يشارك في بطولته كل من محمد الزواوي وسها شوقي ومصطفي المصري ومحمد بدر وريهام عماد الدين وأحمد مجدي خوجلي و محسن علاء وأيمن الوزير ومحمد جهاد ويمني بسام وجوجا ومحمود عصام ونورا أباظة والطفلة مايا بدر



مسرحية جريمة الاكسبريس

تدور أحداث المسرحية حول جريمة حدثت على متن قطار الشرق السريع ، وبناءً على ذلك يبحث المحقق الشهير( هركيول بوارو ) عن القاتل ثم تحدث المفاجأة بعد ذلك التي تغير الاحداث تمام .

جدير بالذكر أن كيان الرحلة هو كيان فني مستقل يدعم الفن المستقل بشكل عام و يساهم في انتاج ( المسرحيات - الافلام القصيرة- الافلام التسجيلية ) ، والمسرحية تم عرضها علي مسرح الهوسابير وحققت نجاح كبير وسيعاد عرضها قريبا علي نفس المسرح .