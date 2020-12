شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة تشويق لـ فيلم Wonder Woman 1984 قبل طرحه ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديد لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونىHouse of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكشفت شركة Warner Bros عن مواعيد الإصدار العالمية لفيلم Wonder Woman 1984، فكما أعلن الأستوديو الأسبوع الماضي، فإن الجزء الثاني سيظهر لأول مرة في دور السينما وعلى HBO Max في الولايات المتحدة، بـ 25 ديسمبر كما هو مخطط له، لكن في الخارج، حيث لا يتوفرHBO Max ، سيبدأ الفيلم في عرض متقطع بدءًا من 16 ديسمبر، واختارت Warners إصدار الجزء الثاني من "Wonder Woman" في وقت سابق من إصداره في أمريكا كمحاولة لتجنب مخاوف القرصنة.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.

وبحسب صحيفة فاريتي، فان مخرجة فيلم Wonder Woman 1984، أكدت هى وفريق عملها أثناء تواجدها في مؤتمر CCXP، في البرازيل أن الجزء الثالث من القصة الشهيرة جاهز وتم الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص به وفي انتظار الضوء الأخضر لتصويره.