مهرجان القاهرة.. اليوم عرض 5 أفلام قصيرة في "سينما الغد" من بينها "ستاشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يعرض في الثالثة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، الجزء الرابع من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة وذلك بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

يضم برنامج اليوم 5 أفلام هي؛ الفيلم الكازاخستاني "تاريخ الحضارة" للمخرجة زنات ألشانوفا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم السعودي "من يحرقن الليل" للمخرجة سارة مسفر في عرضه العالمي الأول، وفيلم التحريك الفرنسي "الثقب" للمخرج فريد جوبين في عرضه العالمي الأول، والفيلم التونسي "نور" للمخرجة ريم نخلى في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما سيعرض خارج المسابقة الفيلم المصري "ستاشر" للمخرج سامح علاء، الفائز بجائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.