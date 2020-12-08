شكرا لقرائتكم خبر عن 359 مليون دولار إيرادات فيلم Tenet حول العالم بعد طرحه بشهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والخيال العلمى Tenet، إيرادات وصلت إلى 359 مليون و 700 ألف دولار أمريكى حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 3 سبتمبر الماضى، وانقسمت إيراداته إلى 57 مليون و 600 ألف دولار امريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 302 مليون و 100 ألف دولار حول العالم، وكانت قد استقبلته دور العرض المصرية، قيل عرضه بالولايات المتحدة الأميريكية يوم 26 أغسطس الماضى، وذلك بعد أشهر طويلة من التأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان قد حقق فيلم Tenet في الافتتاحية إيرادات وصلت إلى 20 مليون و 200 ألف دولار أمريكى، وكان فيلم Tenet قد تم تأجيل عرضه عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب تفشى فيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم، ولكن طرحه مؤخرا بدور العرض منحه فرصة كبيرة للمشاهدة حيث كانت أقوى بداية له في المملكة المتحدة.

فيلم Tenet من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم وتدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

ووصلت مدة عرض فيلم Tenet إلى ساعتين و 30 دقيقة، وحقق تقييمات وصلت إلى 7.7 على موقع imdb، و 71% على موقع Rotten tomamtoes.