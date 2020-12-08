صور| نيللي مقدسي تخضع لجسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت: "عبّر عن نفسك بكلمة واحدة"، وحازت الصورة على اعجاب جمعوها ومتابعيها يذكر أن نيللي مقدسي، أعادت مؤخرًا تقديم أغنية "حنين" للفنانة وردة، وهي من ألحان الموسيقار الكبير بليغ حمدي.

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