"قلبي محروق لرحيله بمرض يهدد البشرية".. نجوم لبنان ينعون المنتج جان صليبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

توفي مساء يوم الاثنين، الملحن والمنتج اللبناني جان صليبا، في أحد مستشفيات بيروت، وذلك بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد، والتي استمرت لأسابيع منذ إصابته.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعي المنتج اللبناني الكبير الراحل، ومنهم:

النجمة إليسا والتي كتبت عبر حسابها على "تويتر": "قلبي محروق محروق محروق.. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدنيا بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي.. ما في أبشع من هالخبر.. شو كان بعد عنده طاقة وحياة وخفة دم.. الله يرحمك يا صديقي".

وكتبت المطربة نانسي عجرم عبر "تويتر": "تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك".

وكتب النجم عاصي الحلاني عبر "تويتر": "من أسوأ الأخبار هالسنة رحيل صديق وأخ ورفيق العمر جان صليبا.. الله يرحمك ويصبر أهلك وعيلتك".

وكتبت داليدا خليل عبر "تويتر": "كتير محزن هالخبر؛ بكير جان صليبا".

فيما كتبت كارول سماحة عبر "تويتر": "شو محزن هالخبر.. الله يرحمك جان صليبا".

كما كتبت نيكول سابا عبر "تويتر": "خبر وفاة جان صليبا كتير بزعّل.. الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

بينما كتبت سيرين عبد النور عبر "تويتر": "الله يرحمك جان صليبا.. ما عم صدق.. الله يصبر أهله".

ونعاه صديقه الموزع الموسيقي عادل عايش وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "البقاء لله المنتج والملحن الصديق جان صليبا الله يرحمك، وخالص العزاء للعائلة ولكل المحبين بلبنان".

وكانت مايا صليبا زوجة جان، قد طلبت من محبيه الدعاء له وأكدت أن حالته خطرة في فترة قضاها على التنفس الاصطناعي.

جان صليبا بدأ كمهندس صوت في راديو "مون ليبان"، ومن ثم أصبح منتجا وأطلق الفنانة إليسا، وبعدها الفنانة ميليسا، ولحن الكثير من الأغاني الناجحة لعدد كبير من الفنانين.