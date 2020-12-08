تراند اليوم : وفاة شقيق الفنان المصري محمود عبد العزيز

توفي، اليوم الاثنين، شقيق الفنان المصري محمود عبد العزيز، حسبما أعلنت عائلته، التي أوضحت أنه سيتم دفنه في محافظة الإسكندرية.

ذكر ذلك موقع “في الفن” المصري، مشيرا إلى أن الفنان محمد محمود عبد العزيز، أعلن وفاة عمه، شقيق الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورة عمه، على “انستغرام” وعلق عليها “برجاء الدعاء لأبويا وعمي محمد وكل اللي رحلوا عنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع: “من المقرر أن يدفن الراحل في مقابر العائلة بالإسكندرية”.

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز قد رحل في 12 نوفمبر 2016 عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.