تراند اليوم : محمود العسلي يدخل دنيا جديدة – صورة

يستعد الفنان محمود العسيلي لطرح أغنية جديدة قريبا، من المقرر أن تحمل اسم “دنيا جديدة”.

وبدأ العسيلي في التسويق لأغنيته الجديدة بنشر صور من كواليست تصويرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها Twitter، الذي نشر عليه صورة وهو يضع “سيجار” في فمه، وعلق على الصورة: “انتظروا أغنيتي الجديدة ..(دنيا جديدة).. قريبا جدا”.

يذكر أن أخر عمل فني لمحمود العسيلي مشاركته في أغنية “اختراع” مع الفنان تامر حسني، وكان الكليب من إخراج تامر حسني.

والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوي.

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