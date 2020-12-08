تراند اليوم : اتفرج – فنانة شهيرة: لا أظهر زوجي خوفًا من الحسد

كشفت الفنانة المغربية الـ شهيرة ميساء مغربي، عن سر إخفاء زوجها من الظهور افعلامي او عبر السوشيال ميديا. وذلك خلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التي تبث على قناة “العربية”، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار خوفا من “العين”.

كما وأوضحت الفنانة المغربية خلال حديثها، أنها تتقن جيدا الحديث بالدارجة المغربية. وأن استقرارها في الخليج واشتغالها مع فنانين خليجيين يجعلها مضطرة للحديث والتواصل بلهجتهم.

ولم تفوت ميساء مغربي الفرصة للحديث عن الإشاعات التي طالتها حول إقحام اسمها في قضية تتعلق بالترويج للمخدرات. مبرزة أنها لن تتنازل عن الدعوة التي تقدمت بها للقضاء الكويتي. مضيفة أن إغلاق المحاكم خلال الأشهر الأخيرة تسبب في تعطيل سير الملف.

يشار إلى أن ميساء مغربي تحظى على شعبية كبيرة في دول الخليج، بحكم مشاركتها في العديد من .الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الخليجية.