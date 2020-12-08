تراند اليوم : بعد إثارتها الجدل..ريهام عبد الغفور” كلما زادت التجاعيد زادت الخبرات”

جذبت الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، اهتمام متابعيها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، ليس بسبب آخر أدوارها الفنية، ولكن بتجاعيد وجهها.

وعلقت الممثلة، اليوم الاثنين، على ظهور تجاعيد في وجهها خلال أحدث ظهور لها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، الأربعاء الماضي، بنشر صورة لها من المهرجان، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وقالت معها: “كلما زادت التجاعيد زادت الخبرات.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020”.

وحاز تعليق ريهام عبد الغفور بشأن تجاعيدها على دعم من متابعيها على موقع الصورة والفيديوهات الشهير، إذ أكدوا لها أنها مازالت تحتفظ بجمالها.

وأكد أحد المتابعين لها “أن التجاعيد تساعد الممثل على إظهار تعبيراته، لا أن يكون خاليا منها مش تمثال شمع مجرد أن يردد كلاما فقط على الشاشة”.

وقال متابع لريهام عبد الغفور: “إذا بدت تجاعيد الجميع مثلك، فسيكون جراحو التجميل عاطلون عن العمل، تبدين راقية وذات هيبة”.

وكتبت متابعة أخرى: “جمال قلبك يظهر على وجهك مهما حدث”، واتفق معها آخر قال لها: “أنت جميلة في كل مراحل عمرك”.

وسبق لريهام عبد الغفور أن صرحت بأنها بدأت في حب تجاعيد وجهها، وذلك عقب تخرج نجلها يوسف في يوليو/ تموز العام الماضي 2019.

وقالت عبد الغفور عبر حسابها على موقع “إنستغرام” وقتها إنها فخورة بتخرج ابنها، لدرجة أنها بدأت تحب التجاعيد التي تظهر في وجهها التي تعتبر ثمنا قليلا لكونها أم، ولتحقيق الهدف الأهم في حياتها.

يشار إلى أن ريهام عبد الغفور كشفت أخيرا لبرنامج “واحد من الناس”، المذاع على فضائية “الحياة” المصرية، أن الخيانة كانت السبب في انفصالها عن زوجها الأول.

وعن أبنائها، ذكرت الممثلة المصرية للبرنامج أن نجلها الأكبر يوسف يدرس إخراج في كندا، ويناقشها في أعمالها الفنية، كما أن لديها ابنا أصغر هو فاروق، مؤكدة أن نجليها هما نقطة ضعفها الوحيدة.

وكانت ريهام عبد الغفور حققت نجاحا من بطولتها مسلسل “ريع قيراط” من سلسل “إلا أنا”، المذاع على فضائية “دي إم سي” المصرية.

