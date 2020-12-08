شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله يدعم الفنانة صابرين بعد إصابتها بكورونا: دعواتكم للغالية وأسرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم الفنان صلاح عبدالله، النجمة صابرين، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر :"سلامتك ياصابرين.. خفيفة بإذن الله وشوية وهنقول حصل خير إن شاء الله.. دعواتكم للغالية قوي وأسرتها".



صلاح عبدالله عبر تويتر

يأتي ذلك بعدما أكدت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الابراشي، المذاع على فضائية الأولى المصرية، حيث قالت إنها شعرت خلال الساعات الماضية بعدما فقد حاستي الشم والتذوق وأجرت التحليل وقد ثبت أصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها وهم زوجها وشقيقها وزوجته.

وقالت الفنانة صابرين، "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. وعندي ثقة بالله بانتصارنا للفيروس كورونا".

وأشارت صابرين، إلى أن الإصابة بالفيروس كورونا سر خطورتها بدون أعراض ومن الممكن الأشخاص المخالطين لينا بصفة مستمرة مصابين وحاملين للفيروس، محذرة كل الشعوب بالأخذ بالمتابعة الإجراءات الاحترازية، واختتم حديثها بدعوتكم ليا لشفاء من المرض فيروس كورونا.