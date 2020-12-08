شكرا لقرائتكم خبر عن برومو جديد لفيلم WONDER WOMAN 1984 قبل طرحه مع أعياد الكريسماس..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق صناع فيلم WONDER WOMAN 1984 محبى وعشاق الفيلم ممن ينتظروا الجزء الثانى منه بالتزامن مع أعياد الكريسماس، وذلك من خلال برومو جديد قاموا بطرحه اليوم عبر موقع يوتيوب، ويعتبر هو البرومو النهائي للفيلم الذى سيتم طرحه بالتزامن مع نهاية العام الجارى.



جال جادوت

كشفت بعض التقارير الأجنبية، على أن النجمة العالمية جال جادوت، حصلت على راتب 10 ملايين دولار في فيلمها الجديد Wonder Woman 1984 المقرر عرضه في ديسمبر المقبل بدور العرض السينمائي.

وأكدت التقارير على ان النجمة العالمية نجحت في الحصول على راتب يتناسب مع نجم عالمي، بعد ان حصلت على الجزء الأول من نفس السلسلة راتب 300 ألف دولار فقط عام 2017، لتحصد أكثر من 30 ضعف راتبها في العمل الفني الجديد.



جادوت ورغم ان شركة الإنتاج العالمية Warner Bros قد حصدت إيرادات فيلم Wonder Woman الذي عرض عام 2017 على 821 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر، إلا انها لم تمنح بطلة العمل سوي ٣٠٠ ألف دولار، لتعود وتعدل راتبها في الجزء الجديد من نفس السلسلة ليتناسب مع الأبطال الكبار.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة التريلر الثاني والأخير للفيلم قبل عرضه بأسابيع قليلة فى عدد من السينمات بمختلف دول العالم، وسرعان ما شهد التريلر عدد مشاهدات ضخمة خلال وقت قصير من طرحه عبر قناة الشركة الرسمية بموقع يوتيوب.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.

وكان الجزء الأول من الفيلم الذى عرض عام 2017، نجح فى تحقيق إيرادات بلغت 820 مليون دولار طوال فترة عرضه فى السينمات، بينما كانت تكلفة إنتاجه 120 مليون دولار.