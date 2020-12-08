شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تحتفل بعيد ميلادها بصحبة زوجها أوكا: أنت كل حاجة فى دنيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مي كساب بعيد ميلادها مع زوجها أوكا، مساء الإثنين، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة جديدة بصحبة زوجها، معلقة :"مع بداية عامي الجديد، شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمة من رب العالمين".

وأضافت مي كساب عبر انستجرام :"شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجة في دنيتي، بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال شكرا أصحابي وأهلي وأهل جوزي علي كل حاجه حلوه عملتوها عشاني وأخيرا أسألك ربي الستر والصحة والرضا والسعادة وراحه البال لي ولكل من أحب.. #عيد_ميلادي".



مي كساب عبر انستجرام

واحتفل مطرب المهرجانات أوكا بعيد ميلاد زوجته الفنانة مى كساب الـ38، حيث إنها من مواليد يوم 8 ديسمبر عام 1981، وفي وقت سابق، نشر أوكا صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق "كل سنة وإنتى طيبه يا قلبى وعقبال مليون سنة ويارب تفضلى دايما بخير وواقفة فى ضهرى بحبك وربنا يخليكى ليا أنا وعيالك يا أم العيال، قولتلك أهو كل سنة وإنتى طيبة قبل أى حد".



مي كساب وزوجها أوكا

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة مى كساب من اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث أوضحت فى تصريحها لـ "لليوم السابع"، أنها سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة فى تنفيذ الأغانى التى قامت باختيارها حتي يكون الألبوم جاهز لصدوره فى بداية العام الجديد، ومن الأغانى التى اختارتها قالت "أنا ماما يلا"، و"زن زن" و"يا عم الناس" و"انهيار في انهيار"، و"أنا في ضهره"، و"أنا زعلت" و"يا مسافر".