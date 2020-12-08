شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة ليلى جيمس تشارك فى عمل خيرى لدعم "العلاج بالموسيقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة العالمية ليلي جيمس إلى المشاركة في حفل خيري عبر الإنترنت، تزامنا مع احتفالات الكريسماس، وتنظمه مؤسسة نوردوف روبينز الخيرية للعلاج بالموسيقى، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وستلقي الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا كلمة في احتفالات الكريسماس الخاصة بمؤسسة نوردوف روبينز الخيرية للعلاج بالموسيقى، حيث يقام الحفل افتراضيا عبر الإنترنت يوم الثلاثاء المقبل.

ويعد هذ الظهور الرسمي للنجمة ليلي جيمس الأول منذ فضيحة الفنان دومينيك ويست، حيث كانت تواعده في أكتوبر الماضي، وشُهدا معا يتبادلان الأحضان والقبلات في نزهة رومانسية بروما.



ليلى جيمس

وهذه الاحتفالية كان يحضرها بانتظام النجم العالمي دومينيك ويست البالغ من العمر 51 عامًا ، وزوجته كاثرين فيتزجيرالد في الماضي. ومن بين الأسماء الأخرى المشاركة في الحفل روبي ويليامز، السير رود ستيوارت وروجر دالتري وكايزر شيفز.

وسيكون الحفل افتراضيا لأول مرة في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، وسيتم تقديمه عبر خدمة مجانية المشاهدة مع تشجيع الأعضاء من الجمهور على التبرع.

وستذهب جميع الأرباح إلى مؤسسة نوردوف روبينز الخيرية للعلاج بالموسيقى، والتي تهدف إلى إثراء حياة المتضررين من المرض الذي يحد من الحياة أو العزلة أو الإعاقة من خلال الموسيقى.

وفي أكتوبر الماضي، ظهر الممثل البريطاني دومينيك ويست نجم مسلسل The Affair مع الممثلة الإنجليزية ليلي جيمس في مشهد رومانسى علني بروما، على الرغم من أن دومينيك ويست متزوج من مصممة المناظر الطبيعية الأيرلندية والأرستقراطية كاثرين فيتزجيرالد ولديهما 4 أطفال، وأثارت صورهما معا تفاعلا كبيرا على منصات السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.