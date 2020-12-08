شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الخليج 365 يُكرم مصطفى قمر على 30 سنة فن وتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم ”الخليج 365”، النجم مصطفى قمر على مشواره الفني الذي يمتد لـ 30 سنة، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وأجرى معه قسم الفن ندوة مطولة تحدث فيها عن بداياته الفنية، عندما قدمه النجم حميد الشاعرى، وأول أجر تقاضاه نظير أول ألبوم.

وقال قمر في ندوة ”الخليج 365”، إنه بالفعل تكاسل خلال فترة ما، لكنه عاد وبقوة، من خلال ألبومى "لمن يهمه الأمر 2" و"ضحكت ليا"، موضحا أن فيلمه الأخير "فين قلبى"، تعرض لظلم بين، حيث تم رفعه سريعا من دور العرض السينمائية لأسباب لا يعلمها حتى الآن، مضيفا أنه ينتظر عرضه في الفضائيات، وأنه يتوقع تحقيق هذا الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا لايقل عن "حريم كريم"و"حبك نار"، وباقى أفلامه عند عرضه على الفضائيات.

وأشاد قمر بتجربة تليفزيون الخليج 365، والمادة الإخبارية التي يقدمها على مدار اليوم، فضلا عن إعلانه عن متابعته لأخباره الفنية وأخبار فنانو الوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.