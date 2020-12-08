نسرين طافش أنيقة وسميرة سعيد رفقة "كلبها".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: أسماء جلال نشرت الفنانة أسماء جلال صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة بسيطة مرتدية فستان باللون الأرزق. رندا رياض شاركت راندا رياض زوجة الفنان محمد شرنوبي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها ظهرت خلالها بمكياج ناعم أبرز ملامح وجهها. نسرين طافش وشاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها من غلاف إحدى المجلات وظهرت خلالها مرتدية فستان باللون الأحمر. سميرة سعيد ونشرت الديفا سميرة سعيد صورة لها ظهرت خلالها من داخل منزلها رفقة كلبها الذي أطلقت عليه اسم "بوب". سيرين عبد النور الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، نشرت صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية "جامبسوت" جلد. أحمد فلوكس نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها في إحدى الصالات الرياضية. محمد شرنوبي نشر الفنان محمد شرنوبي صورة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية نالت إعجاب جمهوره. شمس المطربة شمس شاركت جمهورها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة باللون الأبيض والأسود. صلاح عبدالله الفنان صلاح عبدالله شارك جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر خلالها على متن يخت بنهر النيل. هاني شاكر وشارك الفنان هاني شاكر جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية.

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