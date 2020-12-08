شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله وسامح علاء وأية الله يوسف يحصدون جوائز ملتقى القاهرة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء اليوم الإثنين فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بتوزيع جوائز النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حصل مشروع "أسطورة زينب ونوح" إخراج يسري نصر الله من مصر، على جائزة قدرها 10 آلاف دولار، كما حصل أيضًا على سلفة توزيع بقيمة 30 ألف دولار، وحصل الفيلم نفسه على جائزة قدرها 10 آلاف دولار.

وحصل مشروع " تمنتاشر" إخراج سامح علاء من مصر على جائزة قدرها 10 آلاف دولار، كما حصل أيضا على جائزة قدرها 10 آلاف دولار، وجائزة قدرها 10 آلاف دولار، بالإضافة إلى صناعة الإعلان التشويقى.

وتقدم فيلم اندبندنت، خدمات استشارية للسيناريو لمشروع وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج، إلى مشروع "قبل أخر صورة" إخراج آية الله يوسف من مصر، ومشروع "تمنتاشر" إخراج سامح علاء من مصر.

كما تقدم نيو بلاك جائزة قدرها 5 آلاف دولار وتوفير خدمات التلوين وتسهيلات في المونتاج في مرحلة ما بعد الإنتاج، لمشروعين هما "قبل آخر الصورة" للمخرجة آية الله يوسف من مصر، و"مرور" إخراج عمرو علي من سوريا

كما فاز مشروع "قبل آخر الصورة" لآية الله يوسف أيضا ببرنامج تدريب صناع المشروع بدءا من مرحلة التطوير وصولا للتوزيع.

وفيما حصل مشروع "بنات ألفة" إخراج كوثر بن هنية من تونس وفرنسا على جائزة قدرها 10 آلاف دولار، حصل مشروع "بحال شي طائر" إخراج المهدي ليوبي من المغرب على جائزة قدرها 5 آلاف دولار.

كما حصل مشروع "فطار وغدا وعشاء" إخراج محمد سمير، من مصر، على جائزة قدرها 5 آلاف دولار وإشراف على السيناريو.

وحصل مشروع "عارض الأفلام الأخير" إخراج أليكس بكري، من فلسطين وألمانيا، على جائزة قيمتها 10 آلاف دولار، وحصل مشروع "الزقاق" إخراج باسل غندور من الأردن، ومصر، وفرنسا والمملكة العربية السعودية، على جائزة قدرها 10 آلاف دولار، كما حصل الفيلم نفسه على جائزة أخرى قدرها 10 آلاف دولار.

وقدم مركز السينما العربية دعوة للمشاركة في روتردام لاب إلى مشروع "احكيلهم عنا" إخراج رند بيروتي من الأردن، أما مشروع "سنووايت" إخراج تغريد أبو الحسن، من مصر، فحصل على برنامج تدريب صناع المشروع بدءا من مرحلة التطوير وصولا للتوزيع مقدمة من IEFTA، بالإضافة إلى دعوة لحضور منصة انتاج مشترك مقدمة من UNFPA