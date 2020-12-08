شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: مش متابع جيد للسوشيال ميديا والشعبية الحقيقية فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فتحى: "أنا زملكاوي ولكنى غير متعصب، ولست متابعًا جيدًا السوشيال ميديا، لأننى أملك وجهة نظر فى موضوع السوشيال ميديا فأنا ممثل ولى خصوصية وأؤمن أن الشعبية الحقيقية فى الشارع وليست على السوشيال ميديا فهناك الكثير لهم شعبية كبيرة على السوشيال ميديا ولكن إذا نزلوا الشارع لم يعرفهم أحد فأنا أرى أن السوشيال ميديا به وهم كبير وعندما حاولت متابعته شعرت بتوتر كبير لذا فقررت أن أبتعد وأتابع من على بعد.

وتابع الفنان أحمد فتحى خلال لقاءه ببرنامج مساء DMC ، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصرى ويذاع على قناة DMC: انتهيت من تصوير فيلم "سقراط ونبيلة" من بطولة أشرف عبد الباقى، ودينا، ومحمد فهيم، ووجوه جديدة أخرى ، كما أنتهيت من تصوير الجزء الثانى من مسلسل اللعبة، وقد حاز الجزء الأول على نجاح كبير خاصة على المنصات .

يذكر أن الفنان أحمد فتحى قد شارك فى فيلم "الغسالة" الذى تضمن نخبه من النجوم وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر ابو ليله ، محمد سلام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج ثلاثة شركات وهم شركة سينرچي فيلمز وشركه نيوسينشري وشركه أفلام مصر العالميه وهو من سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداث الفيلم حول وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، فتتسبب في صراعات عديدة لمستخدميها.