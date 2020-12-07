رعب وظهور مميز للنجوم.. سينرجي تطرح برومو "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت شركة سينرجي، عن برومو مسلسل "جمال الحريم"، المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على الشاشة .

وظهر في البرومو، مشاهد رعب ومفاجآت تتعرض لها الفنانة نور والفنان خالد سليم، ويظهر ثعابين وعقارب وأفاعي، كما يظهر الفنان إسلام جمال، والفنان حازم سمير بشكل مختلف.

وكانت سينرجي، قد طرحت في وقت سابق بوسترات لعدد من فريق العمل وأبطال المسلسل.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم ، نور، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، الفنانة الشابة رنا رئيس، هبة حسن، هدى الأتربي، تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.