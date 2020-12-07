هددها بالمسدس.. ماذا فعل حسن الرداد مع سيرين عبدالنور في كواليس "إنت مين"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفذ الفنان حسن الرداد مقلبًا في الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، خلال تواجدهم في كواليس برنامجهم الجديد "أنت مين؟ The Masked Singer" الذي يبدأ عرضه عبر قنوات MBC يوم 9 ديسمبر الجاري.

ونشر الرداد مقطع فيديو يظهر كواليس المقلب، إذ ظهر وهو يهددها بالمسدس الذي كان يحمله، وظهرت سيرين في الفيديو وعلى وجهها علامات الخوف.

برنامج "The Masked Singer" يشارك في حلقاته 12 نجم عربي من مختلف الأجيال والمجالات سواء تمثيل أو غناء أو غيرها، وهو ليس لاكتشاف المواهب بل برنامج ترفيهي ولا يطلق على النجوم الأربعة "لجنة" بل "محققين"، وسوف يتولى مهمة التحقيق لاكتشاف النجوم المتنكرين، 4 محققين، هم، قصي خولي، سيرين عبد النور، حسن الرداد ومهند الحمدي.