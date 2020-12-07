لبلبة تشارك بفعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت النجمة لبلبة على المشاركة في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، حيث حرصت على حضور الفيلم الفرنسي "جاجارين" للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله، والذي يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول المراهق "يوري" الذى يقاتل وحيدًا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعد

أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.

الفيلم يطرح قضايا المراهقة المفضلة لدى كثير من السينمائيين حول العالم حاليًا ويمزج بمهارة بين الواقع والخيال والحلم والحقيقة رغم أنه يتناول موضوعا واقعيا جدا وآنيا جدا، وهو قرار الحكومة الفرنسية بإزالة مشروع "جاجارين" السكني الذي كان قد افتتح عام 1963 – في حضور رائد

الفضاء الروسي – في ظل تولي الحزب الشيوعي الفرنسي الحكم، لتتجاوز الإزالة فكرة هدم بعض البيوت وتكون رمزا لزوال عصر بأكمله بكل ما ينتمي إليه.



وانطلقت فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والتي تقام في الفترة ما بين 2 إلى 10 ديسمبر ، وكرم المهرجان الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي، وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب - The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.