في اليوم الخامس لمهرجان القاهرة .. لينا شاماميان تضيء الريد كارت

أضاءت المطربة الأرمينية لينا شاماميان ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، ضمن فعاليات اليوم الخامس، حيث حرصت على حضور الفيلم الفرنسي "جاجارين" للمخرجين فاني لياتارد وجيريمي ترويله، والذي يعرض بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم حول المراهق "يوري" الذى يقاتل وحيدًا من أجل إنقاذ المدينة السكنية التي يقطنها في باريس، والتي تحمل اسمه واسم رائد الفضاء الروسي "يوري جاجارين"، وذلك بعد أن بدأت السلطات الفرنسية في إزالتها.

الفيلم يطرح قضايا المراهقة المفضلة لدى كثير من السينمائيين حول العالم حاليًا ويمزج بمهارة

بين الواقع والخيال والحلم والحقيقة رغم أنه يتناول موضوعا واقعيا جدا وآنيا جدا، وهو قرار الحكومة الفرنسية بإزالة مشروع "جاجارين" السكني الذي كان قد افتتح عام 1963 – في حضور رائد الفضاء الروسي – في ظل تولي الحزب الشيوعي الفرنسي الحكم، لتتجاوز الإزالة فكرة هدم بعض البيوت وتكون رمزا لزوال عصر بأكمله بكل ما ينتمي إليه.

تستعد الفنانة السورية الأرمينية لينا شاماميان لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في مصر بعد غياب 6

سنوات، تطل خلالها على مسرح الزمالك في القاهرة، وذلك في تمام الثامنة مساء الجمعة 18 ديسمبر.

وتعيد هذه الإطلالة المنتظرة "شاماميان" إلى جمهورها المصري بعد فراق طويل ضمن جولة مطولة لها في مصر تسبقها بمشاركتها لأول مرة في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي Gagarine، والذي تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة.

وتعيد لينا شاماميان الحياة من جديد لمسرح الزمالك كأول حفل غنائي جماهيري في المكان الشهير فيما مضى باحتضانه حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في الخمسينات والستينات، والذي تم إعادة افتتاحه مرة أخرى مجدداً لاحتضان سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية الجماهيرية تحت إدارة الفنان طارق صبري، منها مسرحية "رابونزل بالعربي" للفنانة مروة عبد