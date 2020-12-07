شاهد.. وفاة شقيق الفنان محمود عبد العزيز

أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز وفاة عمه، شقيق الفنان أبيه الراحل، حيث نشر صورة لعمه عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام Instagram". اقرأ ايضاً..في ذكرى وفاته الرابعة.. محمد محمود عبدالعزيز لوالده: عمري ما هنساك وعلق محمد علي الصورة قائلاً: "برجاء الدعاء لأبويا وعمي محمد وكل اللي رحلوا عنا .. ان لله وانا اليه راجعون". ومن المقرر أن يدفن الراحل في مقابر العائلة بالإسكندرية. الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل قيد عائلي، بطولة: صلاح عبدالله، بوسي، عزت العلايلي، ميرفت أمين، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية.

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