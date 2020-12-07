شاهد.. أحمد مالك يفاجئ جمهور مهرجان القاهرة بفقدان وزنه

حرص الفنان أحمد مالك علي حضور فاعليات اليوم لمهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ 41، والمقام على مسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

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وتميز ظهور مالك بالأسود والشعر المعتاد، ولكن المفاجأة فقدان وزنه الكثير.

الجدير بالذكر أن الفنان الشاب أحمد مالك تصدر تريند جوجل خلال الشهر الماضي بعد عرض فيلمه السينمائي الجديد الحارس الذهب داخل فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

حضر عدد كبير من النجوم عرض الفيلم بالإضافة إلى مساندة أصدقائه تعد هذه أول تجربة عالمية له وقد عرض فيلم حارس الذهب في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث نال إعجاب كبير من الحاضرين في المهرجان.

استطاع الفنان أحمد مالك لفت الأنظار له وجذب أنظار جميع الموجودين علي الريد كاربت بعد تفاعله مع هتافات زملائه له.

بدأ مسيرته الفنية في عمر العشر سنوات إلى جانب كبار

نجوم الساحة المصرية، كان حضوره شقي وممتع على الشاشة الصغيرة مما أثار إعجاب الكثير من نقّاد الفن والقائمين عليه. فظهر في عدة مشاركات فنية وهو لا يزال في التعليم المتوسط.

امتهن الفن واعتبره طريقه الوحيد، فأغناه بالعمل الدؤوب والشغوف حتى عُيِّن كعضو لجنة تحكيم عن الأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي، رغن أن هذا التعيين كان بمثابة دعم وتفيز لشباب الفن والناشئين فيه، إلا أن مالك تعرّض للكثير من الإساءات والتشكيك بخبراته. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن أحمد مالك.