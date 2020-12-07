الأحد افتتاح معرض الأحجية للفنانة التشكيلية غادة امبارك بالهناجر

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، المعرض الخامس للفنانة غادة امبارك بعنوان «الأحجية»، فى السادسة مساء الأحد القادم، فى قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز .

وعن المعرض تقول الفنانة غادة امبارك: إنه يضم ٢٨ لوحة من الحجم الصغير، و١٧ لوحة من الحجم الكبير، تحاكى جميعها حياتنا التى هى

عبارة عن الحجية نحاول أن نكتبها بأنفسنا والبعض يكتبها لنا، ونبدأها دون إرادتنا وتنتهى أيضاً دون إرادتنا، ولكن ما بين البداية والنهاية، هى قصة قصيرة. ويستمر المعرض حتى يوم ١٨ ديسمبر الجارى .

يذكر أن الفنانة غاده امبارك، تخرجت فى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وسافرت إلى اليابان لمدة ثلاث سنوات، واندمجت فى أنماط

وأنواع مختلفة من الثقافات والفنون، أضاف الى رصيدها الفكرى والبصري، ثم أقامت معرضين فى القاهرة عامى ١٩٩١ و ١٩٩٢، وفى عام ٢٠١١ سافرت الى قلب سيناء لتعليم النساء البدويات فن تزيين منازلهن، وفى عام ٢٠١٧ أقامت معرضها الثالث ( المهددة بالانقراض ) فى المدرسة الأمريكية الدولية، وفى نفس العام شاركت فى معرض الفن بلا حدود والذى أقيم بمدينة روما فى إيطاليا، وأيضا بينالى فلورنسا الدولى الحادى عشر بإيطاليا، وكان معرضها الرابع ( عالآخر) الذى أقيم فى المركز الثقافى الدبلوماسى بالزمالك فى مارس ٢٠١٩.