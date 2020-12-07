شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنفصاله عن زوجته..سيدة تعرض على نادر النادر إبنتها كهدية له وهو يردّ والان مع التفاصيل

نجم مواقع التواصل نادر النادر

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو كان نشره نجم مواقع التواصل السعودي ​نادر النادر​، ظهر فيه خلال لقائه بسيدة طلبت منه أن يقبل ابنتها هدية منها، وتمنت أن يقوم بالزواج منها، إلا أنه رفض طلبها، معبراً عن احترامه لها مع الإشارة إلى أنه لا يرغب في ذلك، فيما بدا عليه الشعور بالاحراج، وكتب تعليقاً على الفيديو : "الله يسعدها أحرجتني بهديتها".



وعرّض هذا الفيديو نادر والأم للكثير من الإنتقادات، التي إتهمتها بتصوير المرأة على أنها سلعة، وكان من التعليقات "لو ذي امي تبريت منها" و"بنتها انسان مثلنا ولا شي مصنوع" و"بنتي هدية؟ البنات يوزعون هدايا" و"بنتها مزهرية ولا قطعة كنب ولا إيش بالضبط؟".

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