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شكرا لقرائتكم خبر عن قصي خولي ينعى علاء الدين كوكش والان مع التفاصيل
الإثنين 7 ديسمبر 2020
الممثل السوري قصى خولى
نعى الممثل السوري قصى خولى المخرج السوري علاء الدين كوكش الذي توفي مساء أمس عن عمر ناهز الـ78 عاماً.
ونشر خولي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لعلاء الدين وعلّق بالقول :"المخرج علاء الدين كوكش في ذمة الله إنا لله وانا اليه راجعون اسكنك الله فسيح جنانه، أهل الراية، رجال العز".
وكان عبّر عدد كبير من الممثلين السوريين عن حزنهم الكبير على وفاة علاء الدين كوكش، منهم أمل عرفة في صفحتها الخاصة: "رحل شيخ المخرجين الأستاذ علاء الدين كوكش عزائي لعائلته ومحبيه الله يرحمو".
وأيضاً كاريس بشار التي كتبت :"كان لي شرف العمل معك ولو لمرة واحدة في أهل الراية.. علاء الدين كوكش الرحمة والسلام لروحك، والعزاء الكبير لعائلتك ومحبيك".
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