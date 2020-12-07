شكرا لقرائتكم خبر عن معرض"إمارات السلام" يحتفل بيوم اتحاد الامارات والان مع التفاصيل

الإثنين 7 ديسمبر 2020 إمارات السلام أُقيم معرض "إمارات السلام" بمناسبة ​يوم اتحاد الأمارات​ بالتعاون مع مركز الشارقة للأعمال الإنسانية والذي قدم مجموعة من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الذين أبهروا الحضور بلوحاتهم الرائعة.

وضم المعرض 45 لوحة فنية، بحضور الفنانة ندى الهاشمي والفنانة صبى عبد الكريم والفنان قيس، الفنانة العراقية فرح يوسف، الفنان عمرو عادل ايضا الذي ابهر الحضور بلوحات بالفن الرقمي والفنانة المصرية يسرا قدمت لوحتان بالرزن . ايضا كان هناك اعمال فنية نحاسية نقشت على المخمل للفنان خالد بوتش، وشاركت الفنانة المغربية لمياء منهل منظمة المعرض بلوحات تجريدية اضافة الى الفنان الاماراتي والكاتب عبد العزيز السعيدي، الفنانة السعودية ريم السباعي ، الفنانة اللبنانية ناجدة نصر الدين التي طرحت فكرة " الكمامة تصبح لوحة بعد استخدامها ".

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